Avengers | Doomsday – Il ritorno di Steve Rogers risolverà finalmente il buco di trama di Endgame?

Il ritorno di Steve Rogers in Avengers: Doomsday non è solo un colpo di scena nostalgico, ma la chiave per risolvere uno dei misteri più dibattuti di Avengers: Endgame. Nonostante il commovente addio nel 2019, la storia del Captain America originale ha lasciato un enorme interrogativo logico che la Marvel si appresta finalmente a spiegare. Il mistero dello scudo in Avengers: Endgame. In Endgame, abbiamo visto Steve Rogers viaggiare nel tempo per riportare le Gemme dell'Infinito al loro posto, decidendo poi di restare nel passato per invecchiare accanto a Peggy Carter. Tuttavia, nella scena finale, un anziano Steve riappare per consegnare lo scudo a Sam Wilson.

