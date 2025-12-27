Avellino il degrado del manto stradale è ovunque | lettera dell’associazione Non sei Irpino se al Commissario Prefettizio
AVELLINO – Il degrado del manto stradale cittadino non ha la dignità dell’emergenza improvvisa, ma quella della consuetudine stanca: la si denuncia, la si tollera, la si dimentica fino alla prossima cicatrice sull’asfalto o sulla carrozzeria. Adesso, anche l’Associazione di Promozione Sociale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Lavori per la fibra ottica, manto stradale distrutto: lettera ai Commissari
Leggi anche: Al Comune di Candela arriva il commissario prefettizio
Voragini in via Dorso, tra ritardi amministrativi e interventi promessi la strada è stata chiusa.
Si apre una voragine in via Dorso: strada chiusa - Una voragine si è aperta in via Dorso ad Avellino, rendendo necessaria la chiusura di un tratto della strada. irpinianews.it
Avellino, si apre una voragine in via Dorso: la polizia municipale chiude la strada - La polizia municipale di Avellino questa mattina ha messo i sigilli ad una parte della strada che da mesi è oggetto di polemiche per il suo stato d ... corriereirpinia.it
Avellino: «Sui tetti è pieno di amianto», mostri di cemento in centro - Una strada lunga 100 metri, che si trova inglobata in un contesto urbano e sociale in cui sembra non c'entrare niente, tra zone ... ilmattino.it
Tragedia sfiorata ad Avellino nella tarda mattinata: tre auto travolte dalla caduta di grossi rami in via Visconti. Un uomo salvo per miracolo. Il pericolo era stato più volte segnalato dai residenti. #avellino #maltempo #degrado - facebook.com facebook
