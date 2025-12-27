Il regista e creatore della saga ha rivelato che è pronto a condividere tutti i dettagli degli ultimi capitoli della storia in una conferenza stampa. Il regista James Cameron ha dichiarato che è pronto a rivelare la trama di Avatar 4 e 5 nel caso in cui i due sequel non ottengano il via libera alla produzione. Il filmmaker è infatti consapevole che la realizzazione dei film della saga richiede un investimento molto elevato e i risultati ai box office di Fuoco e Cenere, attualmente nelle sale, potrebbero non essere abbastanza per convincere i vertici della Disney a concludere la storia di Pandora e dei suoi abitanti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avatar, James Cameron assicura: "Se non realizzerò i capitoli 4 e 5, ne rivelerò la trama"

