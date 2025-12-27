Avatar 4 e 5 | James Cameron chiuderà davvero la saga dopo Fuoco e Cenere?
Il regista apre alla possibilità di fermarsi al terzo capitolo: “ Dipende dal pubblico ”. Durante una conferenza stampa a Los Angeles (via Deadline ), James Cameron ha parlato con franchezza del futuro della franchise Avatar, dichiarando che Avatar 4 e Avatar 5 potrebbero non essere realizzati se Avatar: Fuoco e Cenere non otterrà il successo commerciale sperato. “ Non voglio fare film che la gente non vuole vedere ”, ha detto Cameron. “ Se Fuoco e Cenere non farà abbastanza soldi, non faremo 4 e 5. È semplice. Ho 71 anni, non ho tempo da perdere con progetti che non appassionano il pubblico ”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Leggi anche: Avatar: Fuoco e Cenere chiuderà la storia dei Sully e la "trilogia", parola di James Cameron
Leggi anche: Dov’è stato girato Avatar: Fuoco e cenere, le location del terzo film della saga cult di James Cameron
