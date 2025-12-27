Si è svolta al Salone delle Feste di Campagnola Emilia, la 37ª edizione della consegna dei trofei nazionali Unicef dell’ Automobilismo MSP Promosport. La kermesse organizzata dalla Promosport Racing di Reggio ha riunito i migliori interpreti della stagione 2025. Ben 310 gli sportivi presenti, dai giovanissimi a coloro che da anni frequentano i circuiti nazionali. Promosport Racing, nata nel 1991 a Bologna con presidente Giancarlo Ponti (tuttora in carica) ha come obbiettivi: la divulgazione dello sport automobilistico a tutti i livelli e il coinvolgimento dei giovani nella campagna per la sicurezza sulla strada. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Automobilismo. Oltre trecento sportivi alla festa di Promosport Racing

Leggi anche: La Liberazione di Ravenna. Oltre trecento persone alla fiaccolata antifascista

Leggi anche: I trecento appuntamenti della “Festa del Torrone“

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tele Dehon. . Al via l'esodo di Natale. Secondo le stime dell'Anas, a partire da oggi fino a lunedì 22 dicembre, saranno oltre 35 milioni le auto in viaggio sulle strade italiane, per le vacanze. - facebook.com facebook