autoambrosio volley natale in corsia per i bimbi della pediatria di sarno

Tempo di lettura: 2 minuti È stato un Natale diverso quello che hanno vissuto i piccoli degenti del reparto di pediatria dell’ospedale Villa Malta di Sarno. A donare sorrisi e lenire le sofferenze di chi lotta quotidianamente per tornare a vivere una vita lontano dalle corsie è stato Antonino Milone, direttore generale della AutoAmbrosio San Giuseppe Terzigno Volley società militante nel campionato nazionale di serie B. L’ex nazionale ha donato 30 palloni di volley ai bambini degenti e al personale medico con la speranza che questo piccolo gesto di solidarietà umana possa, in qualche modo, alleggerire le infinite giornate tra cure e terapie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

