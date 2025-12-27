Auto | Falla Ue su omologazioni individuali boom import parallelo auto cinesi low-cost

Roma, 27 dic. - (Adnkronos) - Una crepa nel sistema normativo europeo permette l'ingresso massiccio di veicoli cinesi di marchi minori attraverso l'Individual Vehicle Approval (IVA), l'omologazione per esemplari unici originariamente riservata a prototipi o auto speciali, ma sfruttata da importatori per introdurre modelli di serie senza i severi controlli UE su sicurezza, emissioni e CO2. A fare luce sul fenomeno una inchiesta apparsa oggi su 'La Stampa' che ricorda come, a differenza dei grandi gruppi cinesi - come BYD, Geely, Chery e MG - che arrivano con omologazioni complete e investimenti in Europa, piccoli brand dai nomi poco noti entrano nel mercato tramite intermediari, soprattutto in Germania, Polonia e Repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

