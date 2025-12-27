Auto | Falla Ue su omologazioni individuali boom import parallelo auto cinesi low-cost
Roma, 27 dic. - (Adnkronos) - Una crepa nel sistema normativo europeo permette l'ingresso massiccio di veicoli cinesi di marchi minori attraverso l'Individual Vehicle Approval (IVA), l'omologazione per esemplari unici originariamente riservata a prototipi o auto speciali, ma sfruttata da importatori per introdurre modelli di serie senza i severi controlli UE su sicurezza, emissioni e CO2. A fare luce sul fenomeno una inchiesta apparsa oggi su 'La Stampa' che ricorda come, a differenza dei grandi gruppi cinesi - come BYD, Geely, Chery e MG - che arrivano con omologazioni complete e investimenti in Europa, piccoli brand dai nomi poco noti entrano nel mercato tramite intermediari, soprattutto in Germania, Polonia e Repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Volkswagen ID Polo, la compatta elettrica che sfiderà le low cost cinesi
Leggi anche: Mercato auto: boom dei brand cinesi e dal 15 ottobre via al bonus elettrico
Auto: Falla Ue su omologazioni individuali, boom import parallelo auto cinesi low-cost - Una crepa nel sistema normativo europeo permette l'ingresso massiccio di veicoli cinesi di marchi minori attraverso l'Individual Vehicle Approval (IVA), l'omologazione pe ... lanuovasardegna.it
Corte Ue, omologazione Ce non scusa Volkswagen sul dieselgate - Un costruttore automobilistico non può invocare l'esistenza di un'omologazione Ce per esimersi dalla responsabilità di aver installato nei propri veicoli un software illegale che altera i test sulle ... ansa.it
Prezzi stracciati e omologazione europea: comprare in Cina è sicuro? - commerce globale dell’agenzia ChinaCrunch attraverso Anex Trade Limited (Hong Kong): i clienti europei privati, dice il ... quattroruote.it
Vuoi davvero capire se un’auto fa per te Falla parlare su strada. Il test drive è il modo migliore per scoprire comfort, guida e sensazioni reali. Prenotalo oggi stesso da Piemme Auto e trova l’auto perfetta per te. Piacenza: +39 0523/648454 Fidenza: +39 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.