Auto contro camion cisterna | paura all’alba

Incidente nelle prime ore del mattino lungo la strada provinciale 3, nel tratto compreso tra Carlino e Marano Lagunare. Erano circa le 7.30 di oggi, sabato 27 dicembre, quando un’autovettura è rimasta coinvolta in un incidente stradale con un camion cisterna, nei pressi dell’azienda agricola. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

