Auto contro camion cisterna | paura all’alba
Incidente nelle prime ore del mattino lungo la strada provinciale 3, nel tratto compreso tra Carlino e Marano Lagunare. Erano circa le 7.30 di oggi, sabato 27 dicembre, quando un’autovettura è rimasta coinvolta in un incidente stradale con un camion cisterna, nei pressi dell’azienda agricola. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Schianto in via Vittorio Emanuele, auto contro un camion cisterna. Paura in strada: conducente ferito
Leggi anche: Schianto all’alba sulla Regina: auto sbatte contro un camion e si ribaltata
Schianto in via Vittorio Emanuele, auto contro un camion cisterna. Paura in strada: conducente ferito; Autocisterna con carico di vino finisce nelle campagne: disagi sulla provinciale; Aereo Ryanair contro un camion cisterna. Paura tra i passeggeri: È stato spaventoso; Cisterna con Gpl esplode dopo un incidente sull'A1, paura ma nessun ferito.
Auto contro camion cisterna: paura all’alba - Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, soccorsi sanitari ed elicottero ... udinetoday.it
Schianto in via Vittorio Emanuele, auto contro un camion cisterna. Paura in strada: conducente ferito - L’autista della macchina è stato portato in ospedale con l’ambulanza. msn.com
Paura all’alba sulla Provinciale 40: camion cisterna vola fuori strada e si ribalta tra Foglizzo e San Giusto - Fiat Panda si ribalta al Drosso, ferito il conducente; code chilometriche verso Milano- giornalelavoce.it
Dal 3 al 17 gennaio in Arabia Saudita, tra moto, auto e camion. Tutti con spirito di sopravvivenza e uno spirito «antico» - facebook.com facebook
Torino, auto contro camion nella notte in Tangenziale allo svincolo per Bardonecchia. Francesco Lambert muore nello schianto a 22 anni x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.