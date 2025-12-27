Auto cinesi a prezzi stracciati Pechino dice basta alla guerra degli sconti

27 dic 2025

La Cina ha deciso di intervenire con più decisione sulla guerra dei prezzi che da mesi sta scuotendo il mercato dell’ auto. Secondo Autonews.com, le nuove regole annunciate dal governo puntano a mettere un freno agli sconti aggressivi che continuano a spingere i prezzi verso il basso, nonostante i ripetuti avvertimenti delle autorità. A muoversi è stata la State Administration for Market Regulation, che a metà dicembre ha presentato una serie di linee guida: niente auto vendute sotto costo e stop a sconti o bonus dei concessionari che portino il prezzo finale al di sotto dei costi di produzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

