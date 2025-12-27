Attraversa la strada muore travolta da un’auto
Cenaia (Pisa), 27 dicembre 2025 – Un’altra tragedia in strada. Una donna di 77 anni è morta dopo essere stata travolta e uccisa da un’auto. È successo intorno alle 20:50 di oggi, sabato 27 dicembre, in via Vittorio Veneto a Cenaia. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è avvenuto l’incidente. L’intervento dei soccorritori. Lanciato l’allarme al 112, i soccorritori si sono subito attivati. Sul posto sono intervenuti i mezzi della Misericorida di Cenaia e di Cascina. Nonostante però i tentativi dei sanitari, per la donna non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Attraversa la strada e viene travolta da un tir: Valentina muore a 22 anni
Leggi anche: Travolta da un tir mentre attraversa la strada, 22enne muore sul colpo a Savona
Muore travolta da un’auto mentre attraversa la strada; Massimiliano Colussi muore travolto da un'auto mentre attraversa la strada. Aveva 57 anni; Investita da un'auto mentre attraversa la strada: muore una donna di 86 anni; Drammatico incidente d'auto a Roma, muore ultraottantenne.
Attraversa la strada, muore travolta da un’auto - La donna di 77 anni è deceduta in seguito all’impatto. lanazione.it
Travolta da un’auto mentre attraversa sulle strisce: donna muore ai Parioli - Una donna è stata investita nella giornata di Santo Stefano ed è rimasta uccisa. livesicilia.it
Investita da un'auto mentre attraversa la strada: muore una donna di 86 anni - Da una prima ricostruzione l'86enne è stata travolta, mentre attraversava la strada, da un veicolo che procedeva in direzione di piazza Ungheria. today.it
News - Roma. 86enne travolta sulle strisce. Una morte che ci riguarda tutti 26/12/2025
Anziana travolta e uccisa da un'auto mentre attraversa la strada. La nuora la vede a terra, ha un malore e muore Si chiamavano Liliana Podestà e Laura Mecheri le due donne morte nel tardo pomeriggio del 26 dicembre - facebook.com facebook
Succede all’improvviso: un branco di #cervi attraversa la strada e il tempo si ferma. In #Abruzzo la natura non è mai lontana, ti osserva, ti incontra, ti ricorda che sei ospite di un equilibrio fragile e meraviglioso! @Wolftour #abruzzo #viaggioinabruzzo x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.