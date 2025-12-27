Cenaia (Pisa), 27 dicembre 2025 – Un’altra tragedia in strada. Una donna di 77 anni è morta dopo essere stata travolta e uccisa da un’auto. È successo intorno alle 20:50 di oggi, sabato 27 dicembre, in via Vittorio Veneto a Cenaia. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è avvenuto l’incidente. L’intervento dei soccorritori. Lanciato l’allarme al 112, i soccorritori si sono subito attivati. Sul posto sono intervenuti i mezzi della Misericorida di Cenaia e di Cascina. Nonostante però i tentativi dei sanitari, per la donna non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Attraversa la strada, muore travolta da un’auto

Leggi anche: Attraversa la strada e viene travolta da un tir: Valentina muore a 22 anni

Leggi anche: Travolta da un tir mentre attraversa la strada, 22enne muore sul colpo a Savona

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Muore travolta da un’auto mentre attraversa la strada; Massimiliano Colussi muore travolto da un'auto mentre attraversa la strada. Aveva 57 anni; Investita da un'auto mentre attraversa la strada: muore una donna di 86 anni; Drammatico incidente d'auto a Roma, muore ultraottantenne.

Attraversa la strada, muore travolta da un’auto - La donna di 77 anni è deceduta in seguito all’impatto. lanazione.it