Attentato in aeroporto 40 anni dopo | la strage del 1985 torna in tv

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 27 dicembre 2025 – A quarant’anni dall’attacco che colpì l’aeroporto di Fiumicino, la memoria torna al centro della scena. Non solo con la nota istituzionale del Comune, ma anche con un racconto televisivo che promette di rimettere in fila fatti, immagini e voci di chi c’era. Il documentario su Rai 3: “Fiumicino 1985. Attacco all’aeroporto”. Questa sera, 27 dicembre, su Rai 3 va in onda il documentario “Fiumicino 1985. Attacco all’aeroporto” (ore 23:45, durata indicata 95 minuti). Il lavoro ricostruisce l’attentato del 27 dicembre 1985, una ferita ancora aperta nella storia della città e del Paese. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

