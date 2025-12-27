Attentato in aeroporto 40 anni dopo | la strage del 1985 torna in tv
Fiumicino, 27 dicembre 2025 – A quarant’anni dall’attacco che colpì l’aeroporto di Fiumicino, la memoria torna al centro della scena. Non solo con la nota istituzionale del Comune, ma anche con un racconto televisivo che promette di rimettere in fila fatti, immagini e voci di chi c’era. Il documentario su Rai 3: “Fiumicino 1985. Attacco all’aeroporto”. Questa sera, 27 dicembre, su Rai 3 va in onda il documentario “Fiumicino 1985. Attacco all’aeroporto” (ore 23:45, durata indicata 95 minuti). Il lavoro ricostruisce l’attentato del 27 dicembre 1985, una ferita ancora aperta nella storia della città e del Paese. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
RAI 3 * FIUMICINO 1985. ATTACCO ALL'AEROPORTO - 27/12 (23.45) : «DOCUMENTARIO SULL'ATTENTATO PALESTINESE DEL 1985, QUARANT'ANNI DOPO LA STRAGE DI FIUMICINO; Fiumicino 1985. Attacco all'aeroporto su RaiTre.
RAI 3 * “FIUMICINO 1985. ATTACCO ALL’AEROPORTO” – 27/12 (23.45) : «DOCUMENTARIO SULL’ATTENTATO PALESTINESE DEL 1985, QUARANT’ANNI DOPO LA STRAGE DI FIUMICINO ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Era il 27 dicembre del 1985 quando, all’aeroporto di Roma, un commando palestinese di Abu Nidal aprì il ... agenziagiornalisticaopinione.it
“Fiumicino 1985. Attacco all’aeroporto”: un documentario ricostruisce, con le voci dei sopravvissuti e dei familiari delle vittime, supportate da repertori esclusivi, uno dei più sanguinosi attentati palestinesi a Roma. In onda domani #27dicembre in seconda serat x.com
