Atm fa i conti a fine anno Grillo | Risultati straordinari contenti di servire utenti di ogni fascia d' età

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nemmeno il periodo natalizio riesce a fermare Atm, che con corse quotidiani e servizi di alta qualità continua ad offrire un prezioso servizio ai cittadini messinesi. Soddisfazione per la presidente Carla Grillo, che ha evidenziato i risultati ottenuti dalla partecipata nella conferenza di fine. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

atm fa i conti a fine anno grillo risultati straordinari contenti di servire utenti di ogni fascia d et224

© Messinatoday.it - Atm fa i conti a fine anno, Grillo: "Risultati straordinari, contenti di servire utenti di ogni fascia d'età"

Leggi anche: Percassi: «Molto contenti di Juric, l’Atalanta sa ripartire ogni anno. Lookman super professionista»

Leggi anche: Arrivano i “black friday” della spesa, sfida tra supermercati per sconti adatti a ogni fascia d’età

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Atm fa i conti a fine anno, Grillo: Risultati straordinari, contenti di servire utenti di ogni fascia d'età.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.