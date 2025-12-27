Atalanta rebus difesa verso l’Inter | le tre soluzioni di Palladino

Un giorno di riposo a Natale per staccare e stare con le famiglie, per poi rituffarsi sul campionato e su un avversario che è davvero un tabù, quell’ Inter contro cui c’è una serie aperta di 8 sconfitte consecutive e in generale 15 gare in fila senza mai riuscire a strappare la vittoria, non un qualcosa che si vede abitualmente quando si parla di due squadre di alta classifica che frequentano regolarmente la Champions League. E invece per tornare all’ultima vittoria bisogna risalire a 7 anni fa, 11 novembre 2018, 4-1. Superstiti di quella Dea che saranno in campo domenica 28 dicembre? Due: Marten De Roon e Mario Pasalic. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

