Inter News 24 Atalanta Inter rappresenta uno snodo chiave della stagione: i precedenti recenti, i gol di Thuram e una striscia vincente. La sfida tra Atalanta e Inter è da anni uno degli incroci più attesi del campionato. Non solo per il valore delle rose, ma anche per il peso specifico che questo confronto ha spesso avuto nella corsa ai vertici. I numeri, però, raccontano una tendenza chiara: nelle ultime stagioni il bilancio pende in maniera netta dalla parte dei nerazzurri milanesi. Una striscia aperta che vale sei successi consecutivi. L’Inter arriva a questa partita forte di sei vittorie consecutive negli ultimi sei confronti ufficiali contro la Dea. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Atalanta Inter, sei vittorie di fila e numeri che pesano: i precedenti sorridono ai nerazzurri

Leggi anche: Atalanta Inter, numeri e precedenti sorridono ai nerazzurri: la sfida che vale la nona

Leggi anche: Torino-Milan, dirige Chiffi: numeri e precedenti che sorridono ai rossoneri

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La classifica degli scontri diretti; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Atalanta, con Palladino la festa si fa in casa e si ribaltano le statistiche. Ora le prove con Genoa e Inter; Serie A senza scontri al vertice, l'Inter alla prova Atalanta.

Atalanta-Inter, i precedenti: è la bestia nera della Dea - L'ultima vittoria casalinga della Dea risale al 2018 quando Atalanta- calcioatalanta.it