Atalanta Inter ripartenza ad Appiano | Chivu prepara la sfida tra recuperi e ballottaggi
Inter News 24 Atalanta Inter: i nerazzurri tornano ad allenarsi ad Appiano Gentile per rifinire i dettagli della trasferta di Bergamo. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, dopo due giorni di riposo concessi per le festività natalizie, l’Inter si è ritrovata all’ora di pranzo al centro sportivo di Appiano Gentile per iniziare la preparazione alla sfida di campionato contro l’Atalanta. La giornata di oggi prevede una nuova seduta dopo pranzo, seguita dalla rifinitura e dalla partenza in pullman verso Bergamo, dove i nerazzurri saranno attesi domani sera. Le assenze e il recupero chiave a centrocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Inter Fiorentina, la squadra di Chivu si prepara alla prossima sfida: i ballottaggi sul prossimo match
Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: 5 nerazzurri tra i titolari con la Norvegia, diversi recuperi e ritorni ad Appiano
Atalanta Inter, ripartenza ad Appiano: Chivu prepara la sfida tra recuperi e ballottaggi; Inter, operazione ripartenza per Chivu. Sullo sfondo c’è l’Atalanta; Inter-Atalanta, il rebus della porta: l'eroe di Coppa non basta. Chivu ha già scelto il titolare; Appiano Gentile Inter | nerazzurri al lavoro in vista dell’Atalanta.
Inter, operazione ripartenza per Chivu. Sullo sfondo c’è l’Atalanta - Raccogliere i cocci e guardare al futuro, ammesso e non concesso che ci sia qualcosa da ricostruire. tuttomercatoweb.com
Champions League: ripartenza Italia con due vittorie (Inter e Atalanta) e due pareggi (Napoli, Juventus) - Mercoledì notte la seconda giornata Champions è stata migliore della prima (martedì 4 ... blitzquotidiano.it
Atalanta, ora la ripartenza. La Fiorentina a Vanoli - Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sull'Inter reduce da una vittoria meno semplice del previsto in Champions ma ci concentreremo anche sull'Atalanta capace di vincere contro l'Olympique ... tuttomercatoweb.com
L’ultima #Atalanta-#Inter, del 16 marzo 2025. Vinciamo noi 0-2. Reti nella ripresa di #CarlosAugusto e ovviamente capitan #Lautaro. #fblifestyle - facebook.com facebook
Atalanta-Inter, Djimsiti ancora a parte: convocazione a forte rischio. Da Bakker a Bellanova: le ultime da Zingonia x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.