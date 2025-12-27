Inter News 24 Atalanta Inter: i nerazzurri tornano ad allenarsi ad Appiano Gentile per rifinire i dettagli della trasferta di Bergamo. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, dopo due giorni di riposo concessi per le festività natalizie, l’Inter si è ritrovata all’ora di pranzo al centro sportivo di Appiano Gentile per iniziare la preparazione alla sfida di campionato contro l’Atalanta. La giornata di oggi prevede una nuova seduta dopo pranzo, seguita dalla rifinitura e dalla partenza in pullman verso Bergamo, dove i nerazzurri saranno attesi domani sera. Le assenze e il recupero chiave a centrocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Atalanta Inter, ripartenza ad Appiano: Chivu prepara la sfida tra recuperi e ballottaggi

