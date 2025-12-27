Atalanta Inter possibile altro recupero per Palladino | ecco le sue probabili scelte

Atalanta Inter. L’ Inter si prepara alla sfida contro l’ Atalanta in programma domani sera, un match che si preannuncia intenso e ricco di spunti tattici. La squadra bergamasca ha ripreso gli allenamenti nel pomeriggio di ieri dopo il giorno di riposo concesso a Natale da Raffaele Palladino. Oggi è in programma un’altra seduta pomeridiana, preceduta dalla conferenza stampa dell’allenatore fissata alle ore 13, momento in cui potrebbero emergere indicazioni importanti sulle scelte di formazione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ Atalanta deve fare i conti con alcune assenze sicure. Bakker continua il lavoro individuale dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, mentre Bellanova è ancora alle prese con una lesione di primo e secondo grado al bicipite femorale destro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Atalanta Inter, Djimsiti prova il recupero e Palladino valuta le scelte per la partita a scacchi contro Chivu Leggi anche: Genoa-Atalanta, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Palladino Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pronostico Atalanta-Inter: attenzione alla possibile novità per il risultato “atteso”; Il regalo di Natale di Dazn: Atalanta-Inter visibile gratuitamente senza abbonamento; Serie A: le probabili formazioni della 17^ giornata; Atalanta-Inter sarà visibile gratis in tv: come fare per vedere la partita di Serie A su DAZN. Le ultime dai campi. Scalvini e Diouf le possibili sorprese dal 1’ - Inter verrà disputata dalla Dea senza cinque giocatori, assenti in questo scorcio finale del 2025. ilgiorno.it

Atalanta, quanti affari con l’Inter: questi giocatori potrebbero cambiare maglia entro la prossima estate - Atalanta, l’Inter guarda con attenzione in casa della Dea e sono diverse le trattative destinate ad entrare nel vivo entro la prossima estate Atalanta Inter non è soltanto una delle sfide più attese d ... calcionews24.com

Atalanta-Inter pronostico e quote: la chicca dell'esperto - Inter con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del 17° turno di Serie A. calciomercato.com

L’ultima #Atalanta-#Inter, del 16 marzo 2025. Vinciamo noi 0-2. Reti nella ripresa di #CarlosAugusto e ovviamente capitan #Lautaro. #fblifestyle - facebook.com facebook

Atalanta-Inter, Djimsiti ancora a parte: convocazione a forte rischio. Da Bakker a Bellanova: le ultime da Zingonia x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.