Atalanta Inter Palladino sogna il tris | precedenti favorevoli e nuove soluzioni per battere la capolista
Inter News 24 Atalanta Inter è molto più di una sfida di vertice: Raffaele Palladino punta su velocità, equilibrio tattico e nuove soluzioni offensive. Si dice che non c’è due senza tre e Raffaele Palladino spera che il proverbio possa trovare conferma anche domani sera. Il tecnico dell’ Atalanta, reduce dalla sofferta ma preziosissima vittoria sul Genoa all’ultimo respiro, si prepara al big match contro l’Inter facendo leva su un passato che gli sorride. I precedenti che alimentano la fiducia di Palladino. Da allenatore, Palladino ha già battuto i nerazzurri due volte. La prima risale alla stagione 2022-23, quando alla guida del Monza espugnò San Siro grazie al colpo di testa decisivo di Luca Caldirola. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Atalanta, rebus difesa verso l’Inter: le tre soluzioni di Palladino
Leggi anche: Fiorentina in casa Atalanta: battere Palladino con “la carica dei 900”. Vanoli: dubbi davanti. Convoca Kouamè. Formazioni
1-0 in extremis per l'Atalanta: l'analisi di Palladino, Hien, Zalewski e Musah Streaming | IT; Atalanta, con Palladino la festa si fa in casa e si ribaltano le statistiche. Ora le prove con Genoa e Inter; Atalanta, Palladino: Partite così danno l'entusiasmo che serve per scalare la classifica; Palestra è il sogno dell'Inter, ma l'Atalanta fa muro e vuole riportarlo subito a Bergamo: due contropartite per il Cagliari.
L'Atalanta non vince da 8 partite con l'Inter: Palladino prova a sfatare il tabù. Djimsiti resta in forse - Biglietti quasi esauriti alla New Balance Arena per il big match di domenica sera. bergamo.corriere.it
Mercato Inter, si sogna la doppia operazione: Chivu li desidera entrambi - Sogno di mercato per l'Inter, che vorrebbe provare a regalare a Cristian Chivu entrambi i giocatori. spaziointer.it
Atalanta-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv - Ecco le probabili formazioni e le indicazioni su dove seguire Atalanta- calcioatalanta.it
L’ultima #Atalanta-#Inter, del 16 marzo 2025. Vinciamo noi 0-2. Reti nella ripresa di #CarlosAugusto e ovviamente capitan #Lautaro. #fblifestyle - facebook.com facebook
Atalanta-Inter, Djimsiti ancora a parte: convocazione a forte rischio. Da Bakker a Bellanova: le ultime da Zingonia x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.