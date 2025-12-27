Inter News 24 Atalanta Inter è molto più di una sfida di vertice: Raffaele Palladino punta su velocità, equilibrio tattico e nuove soluzioni offensive. Si dice che non c’è due senza tre e Raffaele Palladino spera che il proverbio possa trovare conferma anche domani sera. Il tecnico dell’ Atalanta, reduce dalla sofferta ma preziosissima vittoria sul Genoa all’ultimo respiro, si prepara al big match contro l’Inter facendo leva su un passato che gli sorride. I precedenti che alimentano la fiducia di Palladino. Da allenatore, Palladino ha già battuto i nerazzurri due volte. La prima risale alla stagione 2022-23, quando alla guida del Monza espugnò San Siro grazie al colpo di testa decisivo di Luca Caldirola. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Atalanta Inter, Palladino sogna il tris: precedenti favorevoli e nuove soluzioni per battere la capolista

Leggi anche: Atalanta, rebus difesa verso l’Inter: le tre soluzioni di Palladino

Leggi anche: Fiorentina in casa Atalanta: battere Palladino con “la carica dei 900”. Vanoli: dubbi davanti. Convoca Kouamè. Formazioni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

1-0 in extremis per l'Atalanta: l'analisi di Palladino, Hien, Zalewski e Musah Streaming | IT; Atalanta, con Palladino la festa si fa in casa e si ribaltano le statistiche. Ora le prove con Genoa e Inter; Atalanta, Palladino: Partite così danno l'entusiasmo che serve per scalare la classifica; Palestra è il sogno dell'Inter, ma l'Atalanta fa muro e vuole riportarlo subito a Bergamo: due contropartite per il Cagliari.

L'Atalanta non vince da 8 partite con l'Inter: Palladino prova a sfatare il tabù. Djimsiti resta in forse - Biglietti quasi esauriti alla New Balance Arena per il big match di domenica sera. bergamo.corriere.it