Bologna, 27 dicembre 2025 – L’Inter prova a ripartire in campionato dopo la precoce eliminazione in Supercoppa, l’Atalanta cerca invece di proseguire la sua rimonta nel treno europeo dall’avvento in panchina di Raffaele Palladino. Atalanta-Inter è oltremodo un match interessante e importante per i vertici della classifica, dove tutto è ancora in gioco, e le tre vittorie consecutive dei nerazzurri in campionato hanno prodotto una prima piccola scrematura nel lotto delle pretendenti allo Scudetto. Tuttavia, resta una classifica con l’asterisco dato che le partecipanti alla Supercoppa ( Inter, Milan, Napoli e Bologna ) hanno una partita in meno e a gennaio arriveranno snodi importanti verso l’imbuto primaverile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Atalanta-Inter, Palladino senza Lookman, Chivu con la Thu-La: probabili formazioni e orari tv

L'Atalanta non vince da 8 partite con l'Inter: Palladino prova a sfatare il tabù. Djimsiti resta in forse; Atalanta, rebus difesa verso l’Inter: le tre soluzioni di Palladino; Atalanta-Inter, per dare un senso alla stagione; Verso Atalanta-Inter, Palladino sorride: un recuperato e uno vicino al rientro, le ultime dall'infermeria.

Atalanta-Inter, Palladino senza Lookman, Chivu con la Thu-La: probabili formazioni e orari tv - La Dea cerca continuità per tornare in lotta nelle zone europee, l'Inter per riscattare la Supercoppa in Arabia.