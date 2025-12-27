Atalanta Inter Palladino scioglie il nodo Lookman | Ho tre soluzioni ecco cosa potrei fare…

Inter News 24 Atalanta Inter, Palladino verso la scelta in attacco senza Lookman alla vigilia del big match di campionato: le ultime. Alla vigilia della sfida contro l’Inter, il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha fatto il punto in conferenza stampa sull’assenza di Ademola Lookman, impegnato in Coppa d’Africa con la Nigeria, soffermandosi sulle possibili soluzioni offensive. SOSTITUTO LOOKMAN – «Daniel Maldini si è comportato bene ed è stato decisivo. Per la partita di domani ho tre soluzioni: ho provato Sulemana e Maldini. Oggi ho ancora una rifinitura e in base a ciò prenderò le decisioni sulla formazione». 🔗 Leggi su Internews24.com

