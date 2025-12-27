Atalanta Inter ostacoli e big match | un gennaio decisivo parte da Bergamo

Inter News 24 Atalanta Inter, una serie di incroci ad alta intensità: la capolista è chiamata a difendere il primato. Il campionato entra in una fase cruciale e senza sosta. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, da oggi il calendario propone 30 partite in appena 13 giorni, un vero stress test per le squadre di vertice. Al centro della 17ª giornata c’è Atalanta-Inter, definita la gara regina del turno: nonostante la distanza in classifica (capolista contro nona), la somma punti delle due squadre tocca quota 55, più di qualsiasi altro incontro. La Dea va valutata nel momento attuale. Con Raffaele Palladino in panchina al posto di Ivan Juric, i bergamaschi hanno conquistato 6 vittorie in 8 partite, coppe comprese. 🔗 Leggi su Internews24.com

