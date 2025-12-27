Atalanta-Inter la profezia di Luciano Moggi | come finirà 

Non c’è tregua per il calcio, è un gioco di movimento sia per chi scende in campo, sia per coloro che stanno dietro la scrivania. È stata appena archiviata la Supercoppa e già si profila all’orizzonte l’apertura del mercato, dal 2 gennaio, quando, al posto degli atleti, entreranno in azione i dirigenti per rimediare agli errori fatti nella sessione estiva: per questo si chiama mercato di riparazione che dovrebbe riportare in auge chi ha sbagliato, risollevando, se ci sono, anche gli ammalati cronici. E tra questi addirittura una “moribonda”, la Fiorentina, che viaggia in coda al gruppo, nonostante fosse partita all’inizio con grandi ambizioni, almeno nella mente di chi l’aveva concepita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

