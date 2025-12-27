Atalanta Inter i nerazzurri riaccolgono il loro uomo in più per il big match

Inter News 24 Verso Atalanta Inter, i nerazzurri riaccolgono il loro uomo in più in vista del big match di campionato di domani sera. Vediamo la situazione. La corsa al titolo entra nel vivo e, come sottolineato dal Corriere della Sera, le principali pretendenti si affidano ai propri leader per cambiare marcia. Da Rafael Leão a Romelu Lukaku, passando per l’atteso ritorno di Gleison Bremer, le “big” puntano sui loro uomini simbolo. In casa nerazzurra, l’attesa è tutta per Hakan Calhanoglu, il fulcro del gioco e specialista dei calci piazzati, fermo dal 10 dicembre per un fastidio agli adduttori. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atalanta Inter, i nerazzurri riaccolgono il loro uomo in più per il big match Leggi anche: Big match Inter, tanta difficoltà negli scontri diretti. C’è un filo conduttore, qual è il problema dei nerazzurri Leggi anche: Atalanta-Inter, il big match che chiude il 2025: dove vederla in tv e streaming Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Atalanta, il trittico con le big decide una fetta di stagione - Atalanta, nove punti in palio contro Inter, Roma e Bologna: il trittico con le big può indirizzare la stagione e la corsa all’Europa. calcioatalanta.it

