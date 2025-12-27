Atalanta Inter Djimsiti prova il recupero e Palladino valuta le scelte per la partita a scacchi contro Chivu

di Dario Bartolucci Atalanta Inter, tra rientri, assenze e ballottaggi: il punto sugli allenamenti e sulla possibile formazione in vista del big match del Gewiss Stadium. Seduta pomeridiana per l’ Atalanta nella giornata di Santo Stefano, dopo il giorno di riposo concesso a Natale. La squadra bergamasca continua la preparazione in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter, capolista del campionato, in programma il 28 dicembre alle 20:45 al Gewiss Stadium. Le notizie più incoraggianti arrivano da Berat Djimsiti. Il difensore albanese è tornato ad allenarsi individualmente dopo la lesione fasciale di primo grado al bicipite femorale destro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atalanta Inter, Djimsiti prova il recupero e Palladino valuta le scelte per la partita a scacchi contro Chivu Leggi anche: Atalanta, resta difficile il recupero di Djimsiti per l’Inter. Ballottaggi in attacco Leggi anche: Infortunio Djimsiti, brutte notizie per Palladino: il difensore dell’Atalanta è uscito per un problema fisico. Le sue condizioni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Spalletti perde due calciatori per la trasferta di Pisa; Atalanta: lesione al bicipite femorale per Djimsiti, fuori 3 settimane; Genoa, Ostigard prova il rientro. Attesa per l’esame di Djimsiti; Atalanta, ancora presto per capire se Pasalic dal 1' con l’Inter. Su Bellanova e Djimsiti. Atalanta, Djimsiti ancora a parte: il difensore va verso il forfait per la gara con l'Inter - A due giorni dalla partita contro l'Inter, in programma per domenica alle ore 20. tuttomercatoweb.com

