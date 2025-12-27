Atalanta Inter Djimsiti prova il recupero e Palladino valuta le scelte per la partita a scacchi contro Chivu

27 dic 2025

di Dario Bartolucci Atalanta Inter, tra rientri, assenze e ballottaggi: il punto sugli allenamenti e sulla possibile formazione in vista del big match del Gewiss Stadium. Seduta pomeridiana per l’ Atalanta nella giornata di Santo Stefano, dopo il giorno di riposo concesso a Natale. La squadra bergamasca continua la preparazione in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter, capolista del campionato, in programma il 28 dicembre alle 20:45 al Gewiss Stadium. Le notizie più incoraggianti arrivano da Berat Djimsiti. Il difensore albanese è tornato ad allenarsi individualmente dopo la lesione fasciale di primo grado al bicipite femorale destro. 🔗 Leggi su Internews24.com

