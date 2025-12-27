Atalanta Inter conferenza Chivu | Fatto di tutto per tornare competitivi | ho una dignità che…

Atalanta Inter conferenza Chivu. L’ Inter si avvicina all’ultimo impegno del 2025 con la trasferta di Bergamo contro l’ Atalanta, in programma domenica 28 dicembre alle 20:45. Alla vigilia della gara, il tecnico nerazzurro ha parlato dal BPER Training Centre di Appiano Gentile, presentando una sfida che si annuncia complicata: “ È sempre stata una partita ostica, hanno costruito qualcosa di importante in nove anni con Gasperini “. L’allenatore ha sottolineato come l’ Atalanta abbia trovato continuità e stimoli, avvertendo che serviranno coraggio e lucidità: “ Dobbiamo essere bravi e coraggiosi, mantenere la voglia e lo spirito ed essere concreti sulle occasioni che abbiamo “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

