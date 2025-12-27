atalanta inter chivu vuole cancellare le delusioni di supercoppa e i rumors di mercato

Milano, 27 dicembre 2025 – Un altro big match per provare a cambiare il trend. Sebbene l' Atalanta non sia in altissima classifica, resta una delle "grandi" degli ultimi anni, il che rende in tutto e per tutto la sfida con l' Inter (domani alle 20.45) una gara di cartello. La vigilia. "È sempre stata una partita ostica - afferma Cristian Chivu in conferenza stampa -. Loro hanno costruito qualcosa di importante con Gasperini e hanno cercato di mantenere la stessa identità. Bastoni all’arrabbiata. Nella sua Bergamo per cancellare Riad Con Palladino hanno trovato quella continuità nel vincere e dare gli stimoli giusti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

