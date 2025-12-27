Atalanta-Inter Chivu vuole cancellare le delusioni di Supercoppa e i rumors di mercato
Milano, 27 dicembre 2025 – Un altro big match per provare a cambiare il trend. Sebbene l' Atalanta non sia in altissima classifica, resta una delle "grandi" degli ultimi anni, il che rende in tutto e per tutto la sfida con l' Inter (domani alle 20.45) una gara di cartello. La vigilia. "È sempre stata una partita ostica - afferma Cristian Chivu in conferenza stampa -. Loro hanno costruito qualcosa di importante con Gasperini e hanno cercato di mantenere la stessa identità. Bastoni all’arrabbiata. Nella sua Bergamo per cancellare Riad Con Palladino hanno trovato quella continuità nel vincere e dare gli stimoli giusti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Milan, ma cosa ha Giménez? Supercoppa a rischio! Però respinge i ‘rumors’ di mercato
Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: riecco Zielinski, Diouf vuole spazio! Chivu lo accontenta con l’Atalanta?
Atalanta-, sabato la conferenza stampa di Chivu; Atalanta-Inter gratis su Dazn: probabili formazioni, dove vederla (e come registrarsi), orario, arbitro e classifica Serie A; TS - Bisseck, quale scelta per Atalanta-Inter? Chivu ne ha bisogno, ma...; Inter, Chivu: Atalanta avversario ostico, Supercoppa? Sarei ipocrita a dire che siamo contenti.
Atalanta-Inter, Chivu vuole cancellare le delusioni di Supercoppa e i rumors di mercato - Il tecnico parla in conferenza stampa chiede “meno bellezza e più motivazione”. sport.quotidiano.net
SERIE A - Atalanta contro il tabù Inter ma i bookie premiano Chivu, Lautaro vede un altro gol a Bergamo - L'Inter capolista cercherà di rifarsi dalle delusioni di Supercoppa Italiana in casa dell'Atalanta, domani sera nel posticipo di Serie A. napolimagazine.com
Inter, Chivu: “Contro l’Atalanta mai partite semplici. Dovremo essere bravi e coraggiosi” - Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, alla vigilia della sfida contro l'Atalanta alla New Balance Arena ... gianlucadimarzio.com
L’ultima #Atalanta-#Inter, del 16 marzo 2025. Vinciamo noi 0-2. Reti nella ripresa di #CarlosAugusto e ovviamente capitan #Lautaro. #fblifestyle - facebook.com facebook
Atalanta-Inter, Djimsiti ancora a parte: convocazione a forte rischio. Da Bakker a Bellanova: le ultime da Zingonia x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.