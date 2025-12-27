Dopo aver digerito il pranzo natalizio, è tempo di ritornarre in campo con i match di Serie A validi per la 17ª giornata. Alle ore 20:45 del 27 dicembre andrà in scena il match tra Atalanta e Inter, una sfida che vale molto di più di tre punti. La squadra di Palladino ha la possibilità di ritornare in corsa per l’Europa, mentre i meneghini dovrà mantenere il proprio status da prima in classifica. Cristian Chivu in conferenza stampa ha analizzato la sfida. 5 minuti fa 27 Dicembre 2025 15:23 3:23 pm Contate su Alexander Stankovic?. “Sono il suo primo tifoso insieme a suo padre Dejan. Ho avuto la fortuna di allenarlo e trasferirgli dei valori. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Atalanta-Inter, Chivu in conferenza stampa: “Luis Henrique all’altezza, Frattesi? Alcune cose rimangono nello spogliatoio”

Leggi anche: Frattesi Inter, scoppia il caso? Chivu spiega: «Ha giocato meno di quanto qualcuno potesse pensare, ma alcune cose devono restare nello spogliatoio!»

Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Atalanta Inter: «Dobbiamo osare, non possiamo giudicare Luis Henrique in base ai gol. La mia dignità non è in vendita! Sul mercato rispondo così»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Atalanta-, sabato la conferenza stampa di Chivu; Verso Atalanta-Inter: sabato la conferenza stampa di Chivu; Cosa è mancato a Luis Henrique, il ruolo di Frattesi e le idee sul mercato, Chivu alla vigilia di Atalanta-Inter: Non è mai semplice; Bologna-Inter, Cristian Chivu in conferenza: Essere qui un regalo. Calhanoglu recuperato.

Atalanta-Inter, Chivu: "Calhanoglu è a disposizione, su Frattesi…" - Il Bologna mette in difficoltà un po' tutti, in questo è simile all'Atalanta. sport.sky.it