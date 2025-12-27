Inter News 24 Atalanta Inter, Cristian Chivu analizza la sfida di Bergamo e avverte i nerazzurri sull’importanza dell’approccio e sui rischi legati alla continuità. Alla vigilia di Atalanta Inter, Cristian Chivu tiene alta la soglia dell’attenzione e invita i suoi a prepararsi a una gara tutt’altro che semplice. La trasferta di Bergamo rappresenta uno degli snodi più delicati della stagione e il tecnico nerazzurro non nasconde le difficoltà che l’Inter dovrà affrontare contro una squadra in grande fiducia. Chivu riconosce il percorso dell’Atalanta negli ultimi anni e sottolinea come, anche con il cambio in panchina, l’identità costruita nel tempo sia rimasta solida. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Atalanta Inter, Chivu allarma i suoi: «Sappiamo che non sarà facile. Dobbiamo essere bravi a mantenere la voglia di vincere»

Atalanta-Inter: il nostro pronostico, le probabili e dove vederla; Bonny ko: fuori con l'Atalanta, ecco quante partite salta. Per un momento, i piani di mercato...; Inter, Chivu rompe la ThuLa a Bergamo: la sorpresa è Pio Esposito titolare; Infortunio Acerbi il difensore dell’Inter tarda ancora il rientro in campo? Le ultime sulle sue condizioni in vista della sfida di campionato contro l’Atalanta.

Atalanta, Palladino riporta entusiasmo. Inter, Chivu ora studia come ripartire - Nel corso del TMW News di oggi se ne parla a partire dalla sconfitta di ieri sera dell'Inter contro l'Atletico Madrid per poi passare ad analizzare il ... tuttomercatoweb.com

Notte opposta per Chivu e Palladino: nera per l'interista, da capolavoro per l'atalantino - Palladino sembra avere un feeling particolare con la Coppa più bella e difficile: dopo lo straordinario 3- corriere.it

Inter, i soliti difetti: Chivu deve cambiare. Notte magica per l'Atalanta - La sconfitta in pieno recupero, nell’inferno del Metropolitano, è una beffa, ma è la seconda di fila dopo il derby e la quinta in 17 partite stagionali. corriere.it

Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Inter Dopo aver elogiato la squadra bergamasca e la crescita avuta con Palladino, si è concentrato più sulle questioni interne Ha ribadito come sente di avere la giusta esperienza - facebook.com facebook

Chivu: "E' sempre stata una partita ostica Atalanta-Inter. Hanno costruito qualcosa di importante con Gasperini, poi hanno cercato di mantenere le stesse cose fatte. Hanno anche vinto l'Europa League. Ultimamente con Raffaele hanno trovato continuità nel vi x.com