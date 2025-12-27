Inter News 24 Atalanta Inter, Calhanoglu recuperato e arruolabile per la sfida di domani sera. L’annuncio di mister Chivu su di lui e su Josep Martinez. Mister Chivu in conferenza stampa pre Atalanta Inter ha parlato del recupero di Hakan Calhanoglu e della possibilità di vedere ancora Martinez titolare tra i pali. Vediamo insieme le sue parole sulle due tematiche. CALHANOGLU PRONTO A TORNARE TITOLARE? CONFERMA PER MARTINEZ IN PORTA? – «Calhanoglu aveva fatto il primo allenamento prima della semifinale a Riad, quindi non è subentrato in quella partita. Poi ha dato continuità in tutti gli allenamenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Atalanta Inter, Calhanoglu recuperato! L’annuncio di Chivu su di lui e su Josep Martinez

