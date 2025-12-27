Atalanta Inter Calhanoglu recuperato! L’annuncio di Chivu su di lui e su Josep Martinez
Inter News 24 Atalanta Inter, Calhanoglu recuperato e arruolabile per la sfida di domani sera. L’annuncio di mister Chivu su di lui e su Josep Martinez. Mister Chivu in conferenza stampa pre Atalanta Inter ha parlato del recupero di Hakan Calhanoglu e della possibilità di vedere ancora Martinez titolare tra i pali. Vediamo insieme le sue parole sulle due tematiche. CALHANOGLU PRONTO A TORNARE TITOLARE? CONFERMA PER MARTINEZ IN PORTA? – «Calhanoglu aveva fatto il primo allenamento prima della semifinale a Riad, quindi non è subentrato in quella partita. Poi ha dato continuità in tutti gli allenamenti. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Inter, Bologna all’orizzonte: l’annuncio di Chivu su Calhanoglu
Leggi anche: Calhanoglu Inter, è lui il simbolo del lavoro di Chivu: come lo ha recuperato
Atalanta-Inter, chi gioca? Pasalic, Calhanoglu e ballottaggi: le probabili formazioni; Inter: a Bergamo Calhanoglu torna al suo posto in regia, Zielinski è ok. Darmian sempre out; Inter, come sta Calhanoglu verso l’Atalanta e il motivo del mancato ingresso in Supercoppa; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata.
Atalanta-Inter, Chivu: "Calhanoglu è a disposizione, su Frattesi…" - Il Bologna mette in difficoltà un po' tutti, in questo è simile all'Atalanta. sport.sky.it
Infortunati Inter | Darmian, Calhanoglu e Zielinski: cosa filtra verso l’Atalanta - Novità e aggiornamenti per l'Inter in vista del prossimo turno di campionato. fantamaster.it
Inter, contro l'Atalanta Diouf può partire titolare. Calhanoglu è recuperato - Dopo le due giornate di riposo dedicate alle festività, l’Inter si è ritrovata a ora di pranzo ad Appiano Gentile per il primo vero allenamento in vista della partita di domani contro l’Atalanta. msn.com
L’ultima #Atalanta-#Inter, del 16 marzo 2025. Vinciamo noi 0-2. Reti nella ripresa di #CarlosAugusto e ovviamente capitan #Lautaro. #fblifestyle - facebook.com facebook
Atalanta-Inter, Djimsiti ancora a parte: convocazione a forte rischio. Da Bakker a Bellanova: le ultime da Zingonia x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.