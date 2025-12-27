Associazioni benefiche per finanziare Hamas | Genova al centro della maxi inchiesta

Accusati di raccogliere soldi per Gaza e finanziare Hamas: anche il leader palestinese Hannoun tra gli arresti - Nove persone sono state colpite da misure cautelari a seguito di un'indagine della Procura nazionale antimafia: l'accusa è di aver raccolto, negli anni ... fanpage.it

Associazioni benefiche per finanziare Hamas: Genova al centro della maxi inchiesta - Nove arresti, tra questi anche il 'genovese' Hannoun Mohammad, presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia ... genovatoday.it

Responsabilità, territorio, persone. Il Gruppo Sarnataro compie un passo concreto nel sociale, sostenendo le associazioni benefiche con un gesto che parla di attenzione e comunità. Un impegno che va oltre il business. Corso Italia, 374 – Quarto (NA) +39 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.