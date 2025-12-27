Associazioni benefiche per finanziare Hamas | Genova al centro della maxi inchiesta
Nove persone sono state portate in carcere perché accusate, nella attuale fase delle indagini preliminari, di fare parte e di avere finanziato l’associazione Hamas, il ‘Movimento della resistenza islamica’ che si propone il compimento di atti con finalità di terrorismo, in particolare contro lo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Finanziamenti ad Hamas per 7 milioni di euro attraverso associazioni benefiche, 9 arresti
Leggi anche: Finanziavano Hamas con associazioni benefiche: arrestato anche il presidente dei palestinesi in Italia Mohammed Hannoun
«Hannoun è di Hamas». Così le associazioni benefiche finanziavano «attività militari terroristiche» - Secondo gli inquirenti i fondi per fini umanitari erano usati «a copertura di attività illecite». editorialedomani.it
Accusati di raccogliere soldi per Gaza e finanziare Hamas: anche il leader palestinese Hannoun tra gli arresti - Nove persone sono state colpite da misure cautelari a seguito di un'indagine della Procura nazionale antimafia: l'accusa è di aver raccolto, negli anni ... fanpage.it
Associazioni benefiche per finanziare Hamas: Genova al centro della maxi inchiesta - Nove arresti, tra questi anche il 'genovese' Hannoun Mohammad, presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia ... genovatoday.it
