Asse Carpi-Parigi con gli occhiali intelligenti per una delicata operazione chirurgica
Intervento innovativo a CarpiAsse Carpi-Parigi, grazie agli occhiali intelligenti, per un intervento complesso eseguito con successo su un paziente fragile di ottantatré anni affetto da importanti comorbidità e proveniente da fuori regione, che conferma ancora una volta l'eccellenza della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
