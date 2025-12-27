Assalto al distributore della farmacia rubati soldi e preservativi | due a giudizio

27 dic 2025

Due uomini di origine romena, uno residente a Ravanusa e l’altro a Campobello, sono finiti a processo con le accuse di furto, danneggiamento e porto ingiustificato di cacciavite.Secondo l’accusa, il 31 gennaio del 2021 avrebbero forzato con l'arnese metallico il distributore automatico di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

