Assalto al distributore della farmacia rubati soldi e preservativi | due a giudizio

Due uomini di origine romena, uno residente a Ravanusa e l’altro a Campobello, sono finiti a processo con le accuse di furto, danneggiamento e porto ingiustificato di cacciavite.Secondo l’accusa, il 31 gennaio del 2021 avrebbero forzato con l'arnese metallico il distributore automatico di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

