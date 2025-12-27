Asili più accessibili in Abruzzo | sei milioni in arrivo per rette ridotte

L'Aquila - Fondi 2024-2025 dal Piano nazionale 0-6 anni: contributi a nidi pubblici e privati, sostegni diretti alle famiglie e gestione affidata ai 24 Ambiti sociali. Alla Regione Abruzzo sono stati assegnati circa 6 milioni di euro nell’ambito del Piano nazionale 0-6 anni, destinati a asili nido, scuole dell’infanzia e famiglie. Le risorse coprono le annualità 2024 e 2025 e mirano a sostenere sia il sistema educativo sia l’abbattimento delle rette a carico dei nuclei familiari. La dotazione finanziaria si articola su due linee principali: circa 4 milioni di euro, di derivazione statale, sono indirizzati alle strutture private del nido e dell’infanzia come contributo alle attività educative e didattiche; circa 2 milioni di euro, provenienti da fondi regionali, sono invece destinati alle famiglie abruzzesi con figli iscritti agli asili pubblici, a sostegno delle spese sostenute. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

