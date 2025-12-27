Ascolti tv venerdì 26 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 26 dicembre 2025? Su Rai 1 è andato in onda Le note del Natale. Su Rai 3 Papà scatenato. Su Canale 5 Il primo Natale. Su Italia 1 Harry Potter e la camera dei segreti. Su Rete 4 Natale a tutti i costi. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 26 d icembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 26 dicembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv venerdì 26 dicembre: Le note del Natale, Il primo Natale, Harry Potter

Leggi anche: ASCOLTI TV 25 DICEMBRE 2025: STANOTTE A TORINO, CONCERTO DI NATALE, HARRY POTTER, IL RITORNO DI MARY POPPINS

Leggi anche: ASCOLTI TV 25 DICEMBRE 2025: STANOTTE A TORINO (21%), CONCERTO DI NATALE (14,5%), HARRY POTTER (8,7%), AFFARI TUOI (22,8%) RAGGIUNGE LA RUOTA (24,2%)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Programmi TV venerdì 26 dicembre 2025 | musica e film; Sport in tv oggi venerdì 26 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Ascolti tv venerdì 19 dicembre | The Voice Senior al 22,7% vola anche La Ruota della Fortuna; Programmi TV del pomeriggio di oggi | venerdì 26 dicembre 2025.

Ascolti tv, Amadeus-La Corrida ancora più giù. Montalbano manda in crisi Gigi e Vanessa Insieme. Cazzullo boom con l'ultima intervista a Ornella Vanoni - Ascolti tv ieri 26 novembre 2025: Le repliche de Il Commissario Montalbano non temono Gigi e Vanessa Insieme in prima visione Il Commissario Montalbano in replica su Rai1 segue con 2. affaritaliani.it

Venerdì 26 dicembre ti aspetta un viaggio musicale che parte dall’attesa dell’Avvento e arriva dritto alla magia del Natale. Un concerto che non ascolti soltanto: lo vivi. Un mix di musica contemporanea, cori romantici e attuali per celebrare il Natale, le melodie - facebook.com facebook

“Ready Steady Go!”: il venerdì sera che fece la storia del rock a cura di @sabrimasce “Ready Steady Go!” è stato un programma televisivo britannico di musica rock/pop trasmesso ogni venerdì sera dal 9 agosto 1963 al 23 dicembre 1966. Ideato da Elkan All x.com