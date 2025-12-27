Ascolti TV | Venerdì 26 Dicembre 2025
Nella serata di ieri, venerdì 26 dicembre 2025, su Rai1 Le Note del Natale ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Il primo Natale ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 La bella e la bestia intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Harry Potter e la camera dei segreti incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Papà scatenato segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Notting Hill totalizza.000 spettatori (%). Su La7 The Millionaire raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Spectre ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: Ascolti TV | Venerdì 5 Dicembre 2025
Leggi anche: ?Ascolti TV di Venerdì 5 Dicembre 2025
Ascolti tv venerdì 26 dicembre | Le note del Natale Il primo Natale Harry Potter; Programmi TV venerdì 26 dicembre 2025 | musica e film; Sport in tv oggi venerdì 26 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Ascolti tv venerdì 19 dicembre | The Voice Senior al 22,7% vola anche La Ruota della Fortuna.
Ascolti tv 26 dicembre: chi ha vinto tra Le note del Natale e Il primo Natale, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Su Rai 1 in onda Le note del Natale, grande evento musicale del periodo natalizio ... fanpage.it
Ascolti tv del 26 dicembre, Le note del Natale sfida Harry Potter - Nella notte di Santo Stefano Eleonora Daniele conduce “Le note del Natale”: è sfida di ascolti contro i film “Harry Potter” e “Il primo Natale”. dilei.it
Ascolti tv, Report riparte forte e mette dietro Fazio (con Schlein). Gentili-Le Iene vanno giù. Makari in calo - I trend Auditel - Ascolti tv ieri 26 ottobre 2025: La notte del cuore si avvicina a Makari, che resta il programma più visto in prima serata Makari su Rai1 mantiene il primo posto negli ascolti tv con 2. affaritaliani.it
Sandokan: Can Yaman conquista tutti e ci sarà la seconda stagione - Vita in Diretta 17/12/2025
Venerdì 26 dicembre ti aspetta un viaggio musicale che parte dall’attesa dell’Avvento e arriva dritto alla magia del Natale. Un concerto che non ascolti soltanto: lo vivi. Un mix di musica contemporanea, cori romantici e attuali per celebrare il Natale, le melodie - facebook.com facebook
“Ready Steady Go!”: il venerdì sera che fece la storia del rock a cura di @sabrimasce “Ready Steady Go!” è stato un programma televisivo britannico di musica rock/pop trasmesso ogni venerdì sera dal 9 agosto 1963 al 23 dicembre 1966. Ideato da Elkan All x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.