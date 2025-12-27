Su Rai1 Le Note del Natale hanno interessato 1.865.000 spettatori, pari al 12,3% di share. Canale 5 si porta al comando con Il primo Natale, che ha totalizzato 1.992.000 spettatori e il 14,1% di share, risultando il programma più visto della serata. Buon risultato per Rai2 con La bella e la bestia, seguito da 1.537.000 spettatori e il 10,4%. Su Italia 1 Harry Potter e la camera dei segreti conferma il suo appeal, incollando davanti allo schermo 1.307.000 spettatori con il 9,5%. Su Rai3 Papà scatenato registra 846.000 spettatori e il 5%, mentre Rete4 con Notting Hill totalizza 770.000 spettatori e il 5,2%. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Ascolti TV venerdì 26 dicembre 2025: Canale 5 vince la prima serata, access fortissimo per i game show

