Ascolti TV | Venerdì 26 Dicembre 2025 A Ficarra e Picone basta il 14.1% per battere Le Note del Natale 12.3% exploit La bella e la bestia 10.4%

Nella serata di venerdì 26 dicembre 2025, i dati di ascolto TV evidenziano come Ficarra e Picone abbiano conquistato il pubblico con il 14,1%, superando “Le Note del Natale” (12,3%) e “La Bella e la Bestia” (10,4%). Su Rai1, dopo una breve presentazione di 7 minuti, l’attenzione si è concentrata sui programmi di intrattenimento, confermando le preferenze degli spettatori nelle festività natalizie.

Nella serata di ieri, venerdì 26 dicembre 2025, su Rai1, dopo la presentazione di 7 minuti (2.831.000 – 15.5%), Le Note del Natale ha interessato 1.865.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale5 Il primo Natale ha conquistato 1.992.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 La bella e la bestia intrattiene 1.537.000 spettatori pari al 10.4%. Su Italia1 Harry Potter e la camera dei segreti incolla davanti al video 1.307.000 spettatori con il 9.5%. Su Rai3 Papà scatenato segna 846.000 spettatori (5%). Su Rete4 Notting Hill totalizza 770.000 spettatori (5.2%). Su La7 The Millionaire raggiunge 451.

