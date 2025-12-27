Nella serata di venerdì 26 dicembre 2025, TV Total Audience ha evidenziato che

Nella serata di ieri, venerdì 26 dicembre 2025, in total audience su Rai1, dopo la presentazione di 7 minuti (2.838.000 – 15.49%), Le Note del Natale ha interessato 1.871.000 spettatori pari al 12.27% di share. Su Canale5 Il primo Natale ha conquistato 2.000.000 spettatori con uno share del 14.07%. Su Rai2 La bella e la bestia intrattiene 1.547.000 spettatori pari al 10.39%. Su Italia1 Harry Potter e la camera dei segreti incolla davanti al video 1.316.000 spettatori con il 9.56%. Su Rai3 Papà scatenato segna 850.000 spettatori (4.96%). Su Rete4 Notting Hill totalizza 774.000 spettatori (5. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Venerdì 26 Dicembre 2025. Un Posto al Sole (+28K) si conferma davanti a tutti

Leggi anche: Ascolti TV 26 Dicembre 2025 | Total Audience: Un Posto al Sole (+28K) resta in vetta

Leggi anche: Ascolti TV Total Audience | Giovedì 25 Dicembre 2025. Un Posto al Sole +30K

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ascolti tv ieri giovedì 25 dicembre, chi ha vinto tra Concerto di Natale e Stanotte a Torino di Alberto Angela; Ascolti tv ieri giovedì 18 dicembre chi ha vinto tra Un Professore, Grande Fratello, Supercoppa e Ore 14; Ascolti TV Total Audience | Martedì 23 Dicembre 2025. Il Paradiso delle Signore (+62K) cresce più di tutti; Ascolti TV Total Audience | Lunedì 22 Dicembre 2025. La finale di Supercoppa Napoli-Bologna (+103K) davanti a tutti.

Ascolti tv ieri venerdì 26 dicembre chi ha vinto tra Le note del Natale, Il primo Natale e Harry Potter - Ascolti tv venerdì 26 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata a Santo Stefano con Il primo Natale con Ficarra e Picone contro Le note del Natale. virgilio.it