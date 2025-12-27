Ascolti Tv Santo Stefano vede il Trionfo di Ficarra e Picone | bene anche le Note di Natale
I dati degli ascolti tv del 26 dicembre assegnano la vittoria a Il Primo Natale con il 14.1% di share. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Ascolti tv, Il primo Natale di Ficarra e Picone vince contro Le note di Natale. Scotti vs De Martino? Chi ha vinto il duello di Santo Stefano - Analisi Auditel - : Sfida fra poveri in prime time fra Il primo Natale e Le note di Natale. affaritaliani.it
Ascolti Santo Stefano: Ficarra e Picone battono Rai 1, ottimo La bella e la bestia - Su Rai3 Papà scatenato segna 846. ultimenotizieflash.com
Ascolti tv ieri (26 dicembre), Carlo Conti ed Eleonora Daniele battuti da Ficarra e Picone - Ilm, speciali natalizi e titoli familiari si dividono l’attenzione degli spettatori, portando ad una prima serata tutta dedicata alle festività e senza un netto vincitore. libero.it
Anche a Santo Stefano vince Stefano De Martino. #AffariTuoi, chiudendo alle 21:33, vince col 23,30%. Su Canale 5 #LaRuotaDellaFortuna scende al 23,27% in sovrapposizione. Di questo passo Scotti dovrà chiudere a 00:00 per gonfiare gli ascolti e nascond x.com
Sfida di Natale in tv: Le note del Natale contro Harry Potter e Il primo Natale La notte di Santo Stefano ha visto una vera gara di ascolti tra i programmi e i film più amati. Su Rai 1, Eleonora Daniele ha condotto l'evento musicale "Le note del Natale", mentre s - facebook.com facebook
