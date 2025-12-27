Ascolti tv del 26 dicembre Le note del Natale sfida Harry Potter
Anche nei giorni di festa, i palinsesti tv e la sfida per gli ascolti non si fermano. Venerdì 26 dicembre, i canali più seguiti hanno proposto una serie di film e programmi pensati per tutta la famiglia. Su Rai 1 è andato in onda Le note del Natale, evento musicale condotto da Eleonora Daniele, mentre su Rai 3 è stata trasmessa la commedia Papà scatenato. Su Canale 5 gli spettatori hanno potuto godersi le risate del film con Ficarra e Picone, Il primo Natale, mentre su Italia 1 è tornata la magia di Harry Potter e la camera dei segreti. Su Rete 4, invece, spazio a Natale a tutti i costi. Ma chi ha conquistato i maggiori ascolti tv venerdì 26 dicembre 2025? Ascolti tv del 26 dicembre, i dati della Prima serata. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Ascolti tv venerdì 26 dicembre: Le note del Natale, Il primo Natale, Harry Potter
Leggi anche: ASCOLTI TV 25 DICEMBRE 2025: STANOTTE A TORINO, CONCERTO DI NATALE, HARRY POTTER, IL RITORNO DI MARY POPPINS
Ascolti tv giovedì 25 dicembre: chi ha vinto tra Stanotte a Torino di Alberto Angela e il concerto di Natale; Ascolti tv, Alberto Angela a Torino vince su Rai 1 la serata di Natale; Cosa vedere in tv a Natale e Santo Stefano: la programmazione di Rai e Mediaset; Ascolti tv: domina Alberto Angela a Torino, grande risultato per Harry Potter.
Ascolti tv del 26 dicembre, Le note del Natale sfida Harry Potter - Venerdì 26 dicembre, i canali più seguiti hanno proposto una serie di film e programmi pensati per tutta la ... dilei.it
Ascolti tv ieri 26 dicembre 2025: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. - Ascolti tv ieri 26 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di venerdì 26 dicembre 2025. mam-e.it
Ascolti tv giovedì 25 dicembre: chi ha vinto tra Stanotte a Torino di Alberto Angela e il concerto di Natale - La sfida tra Rai 1 con Stanotte a Torino di Alberto Angela e il Concerto di Natale, in onda su Canale5, condotto ... fanpage.it
Ascolti Auditel del 25 dicembre 2025: Stanotte a Torino vince la serata di Natale Nel giorno di Natale la televisione italiana ha registrato un netto predominio di Rai 1 nella prima serata di giovedì 25 dicembre 2025. Lo speciale natalizio Stanotte a Torino, cond - facebook.com facebook
Pagelle ascolti tv sabato 20 dicembre: vince Ballando con le Stelle con il 31.7%, poi la replica de Il Volo (13.4%). Gerry Scotti al 25.5% x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.