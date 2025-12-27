Ascolti TV 27 Dicembre 2025 | i dati Auditel della prima serata

27 dic 2025

Ascolti TV 26 Dicembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 26 dicembre 2025. Gli ascolti TV del 27 Dicembre 2025  hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Festival del Circo di Montecarlo, mentre Canale 5 ha risposto con Il Volo: Tutti Per Uno – Viaggio Nel Tempo. Italia 1 ha offerto Shrek 2, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Assassinio Sull’Orient Express e Il club delle prime mogli. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

ascolti tv 27 dicembre 2025 i dati auditel della prima serata

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 27 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata

