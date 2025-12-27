Ascolti TV 26 Dicembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 26 dicembre 2025. Gli ascolti TV del 27 Dicembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Festival del Circo di Montecarlo, mentre Canale 5 ha risposto con Il Volo: Tutti Per Uno – Viaggio Nel Tempo. Italia 1 ha offerto Shrek 2, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Assassinio Sull’Orient Express e Il club delle prime mogli. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 27 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata

Leggi anche: Ascolti TV 27 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Leggi anche: Ascolti TV 27 Novembre 2025: i dati Auditel della prima serata

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Torino brilla in TV nella notte di Natale, lo speciale di Alberto Angela domina gli ascolti: «È una città alla quale sono molto legato; Ascolti tv di Santo Stefano: boom La bella e la bestia, Ficarra e Picone vincono la serata; Ascolti tv ieri giovedì 18 dicembre chi ha vinto tra Un Professore, Grande Fratello, Supercoppa e Ore 14; Ascolti tv ieri (22 dicembre): vince Rai 1, Gerry Scotti torna ad allungare su De Martino.

Ascolti tv ieri 27 dicembre 2025: dati Auditel e share tv. Scopri chi ha vinto - Ascolti tv ieri 27 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 27 dicembre 2025. mam-e.it