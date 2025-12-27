Ascolti tv 26 dicembre | ‘Il primo Natale’ vince prime time
(Adnkronos) – Il film 'Il primo Natale', trasmesso ieri da Canale 5, è stato il programma più seguito del prime time di Santo Stefano, con 1.992.000 spettatori e il 14.1% di share. Al secondo posto 'Le Note del Natale' su Rai1, con 1.865.000 spettatori e il 12.3% di share. Al terzo posto, 'La bella e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
