Gli ascolti tv di venerdì 26 dicembre 2025. Su Rai 1 in onda Le note del Natale, grande evento musicale del periodo natalizio. Su Canale5 spazio al film Il primo Natale. Tutti i dati Auditel di ieri sera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Ascolti tv 23 dicembre: chi ha vinto tra Cena di Natale e Io sono Farah, i dati de La Ruota e Affari Tuoi

Leggi anche: Ascolti TV 26 ottobre: chi ha vinto tra La ruota della fortuna e Affari tuoi, i dati di Report e Makari 4

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ascolti tv giovedì 25 dicembre: chi ha vinto tra Stanotte a Torino di Alberto Angela e il concerto di Natale; Ascolti tv, Alberto Angela a Torino vince su Rai 1 la serata di Natale; Cosa vedere in tv a Natale e Santo Stefano: la programmazione di Rai e Mediaset; Ascolti tv: domina Alberto Angela a Torino, grande risultato per Harry Potter.

Ascolti tv 26 dicembre: chi ha vinto tra Le note del Natale e Il primo Natale, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Su Rai 1 in onda Le note del Natale, grande evento musicale del periodo natalizio. fanpage.it