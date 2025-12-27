Ascolti tv 26 dicembre | chi ha vinto tra Le note del Natale e Il primo Natale i dati di Affari Tuoi e La Ruota
Gli ascolti tv di venerdì 26 dicembre 2025. Su Rai 1 in onda Le note del Natale, grande evento musicale del periodo natalizio. Su Canale5 spazio al film Il primo Natale. Tutti i dati Auditel di ieri sera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ascolti tv 23 dicembre: chi ha vinto tra Cena di Natale e Io sono Farah, i dati de La Ruota e Affari Tuoi
Leggi anche: Ascolti TV 26 ottobre: chi ha vinto tra La ruota della fortuna e Affari tuoi, i dati di Report e Makari 4
Ascolti tv giovedì 25 dicembre: chi ha vinto tra Stanotte a Torino di Alberto Angela e il concerto di Natale; Ascolti tv, Alberto Angela a Torino vince su Rai 1 la serata di Natale; Cosa vedere in tv a Natale e Santo Stefano: la programmazione di Rai e Mediaset; Ascolti tv: domina Alberto Angela a Torino, grande risultato per Harry Potter.
Ascolti tv 26 dicembre: chi ha vinto tra Le note del Natale e Il primo Natale, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Su Rai 1 in onda Le note del Natale, grande evento musicale del periodo natalizio. fanpage.it
Ascolti tv ieri 26 dicembre 2025: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. - Ascolti tv ieri 26 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di venerdì 26 dicembre 2025. mam-e.it
Ascolti tv del 26 dicembre, Le note del Natale sfida Harry Potter - Nella notte di Santo Stefano Eleonora Daniele conduce “Le note del Natale”: è sfida di ascolti contro i film “Harry Potter” e “Il primo Natale”. dilei.it
Ascolti Auditel del 25 dicembre 2025: Stanotte a Torino vince la serata di Natale Nel giorno di Natale la televisione italiana ha registrato un netto predominio di Rai 1 nella prima serata di giovedì 25 dicembre 2025. Lo speciale natalizio Stanotte a Torino, cond - facebook.com facebook
Pagelle ascolti tv sabato 20 dicembre: vince Ballando con le Stelle con il 31.7%, poi la replica de Il Volo (13.4%). Gerry Scotti al 25.5% x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.