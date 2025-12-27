Ascolti TV 26 Dicembre 2025 | Total Audience | Un Posto al Sole +28K resta in vetta

Nella serata di venerdì 26 dicembre 2025, il prime time televisivo ha visto una sfida serrata tra Rai1 e Canale5. Su Rai1, dopo la presentazione di 7 minuti (2.838.000 spettatori – 15,49%), Le Note del Natale ha registrato 1.871.000 spettatori con il 12,27% di share. Su Canale5, invece, Il primo Natale ha conquistato 2.000.000 spettatori pari al 14,07% di share. Tra gli altri programmi, La bella e la bestia su Rai2 ha intrattenuto 1.547.000 spettatori (10,39%), mentre Harry Potter e la camera dei segreti su Italia1 ha ottenuto 1.316.000 spettatori (9,56%). Su Rai3, Papà scatenato ha raccolto 850. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

