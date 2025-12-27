Ascolti TV 26 Dicembre 2025 | Total Audience | Un Posto al Sole +28K resta in vetta
Nella serata di venerdì 26 dicembre 2025, il prime time televisivo ha visto una sfida serrata tra Rai1 e Canale5. Su Rai1, dopo la presentazione di 7 minuti (2.838.000 spettatori – 15,49%), Le Note del Natale ha registrato 1.871.000 spettatori con il 12,27% di share. Su Canale5, invece, Il primo Natale ha conquistato 2.000.000 spettatori pari al 14,07% di share. Tra gli altri programmi, La bella e la bestia su Rai2 ha intrattenuto 1.547.000 spettatori (10,39%), mentre Harry Potter e la camera dei segreti su Italia1 ha ottenuto 1.316.000 spettatori (9,56%). Su Rai3, Papà scatenato ha raccolto 850. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Leggi anche: Ascolti TV Total Audience | Giovedì 25 Dicembre 2025. Un Posto al Sole +30K
Leggi anche: Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 10 Dicembre 2025. Uomini e Donne +104K al 26.06%, La Forza di una Donna +72K e Il Paradiso +70K
Ascolti tv, Alberto Angela a Torino vince su Rai 1 la serata di Natale; Ascolti tv giovedì 25 dicembre: chi ha vinto tra Stanotte a Torino di Alberto Angela e il concerto di Natale; Cosa vedere in tv a Natale e Santo Stefano: la programmazione di Rai e Mediaset; Ascolti tv: domina Alberto Angela a Torino, grande risultato per Harry Potter.
Ascolti tv 26 dicembre: chi ha vinto tra Le note del Natale e Il primo Natale, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Su Rai 1 in onda Le note del Natale, grande evento musicale del periodo natalizio ... fanpage.it
Ascolti tv ieri (26 dicembre), Carlo Conti ed Eleonora Daniele battuti da Ficarra e Picone - Ilm, speciali natalizi e titoli familiari si dividono l’attenzione degli spettatori, portando ad una prima serata tutta dedicata alle festività e senza un netto vincitore. libero.it
Ascolti TV Venerdì 26 dicembre 2025: Canale 5 vince la prima serata, boom per i game show nell’access - Ascolti TV del 26 dicembre 2025: Canale 5 vince la prima serata con Il primo Natale, mentre Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano l’access prime time. quilink.it
Ascolti Auditel del 25 dicembre 2025: Stanotte a Torino vince la serata di Natale Nel giorno di Natale la televisione italiana ha registrato un netto predominio di Rai 1 nella prima serata di giovedì 25 dicembre 2025. Lo speciale natalizio Stanotte a Torino, cond - facebook.com facebook
#AscoltiTV Total Audience | Giovedì 25 Dicembre 2025. #UnPostoalSole (+30K) cresce più di tutti Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.