Ascolti tv di venerdì 26 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Le Note del Natale ” contro “ Il primo Natale ”. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 26 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Le Note del Natale vs Il primo Natale. Auditel ieri sera, 26 dicembre 2025. Sfida Rai1 e Canale 5: “Le Note del Natale” contro “Il primo Natale” e “La notte nel cuore”. Chi ha vinto? Rai1: Le Note del Natale, l’evento musicale condotto da Eleonora Daniele ha intrattenuto 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 26 dicembre 2025: Le Note del Natale, Il primo Natale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 26 dicembre: chi ha vinto tra Le note del Natale e Il primo Natale, i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Leggi anche: Ascolti tv 24 dicembre 2025: Santa Messa di Natale, Il Volo – Incanto di Natale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ascolti tv giovedì 25 dicembre: chi ha vinto tra Stanotte a Torino di Alberto Angela e il concerto di Natale; Ascolti tv, Alberto Angela a Torino vince su Rai 1 la serata di Natale; Cosa vedere in tv a Natale e Santo Stefano: la programmazione di Rai e Mediaset; Ascolti tv: domina Alberto Angela a Torino, grande risultato per Harry Potter.

Ascolti tv del 26 dicembre, Le note del Natale sfida Harry Potter - Nella notte di Santo Stefano Eleonora Daniele conduce “Le note del Natale”: è sfida di ascolti contro i film “Harry Potter” e “Il primo Natale”. dilei.it