ASCOLTI TV 26 DICEMBRE 2025 • VENERDÌ •. Gli ascolti tv di venerdì 26 dicembre 2025 con “Le Note del Natale” ed il film “Il Primo Natale”. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Linea Verde Italia – x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x + x É Sempre Mezzogiorno! Speciale – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona Story – x Tg1 – x Pretty Princess – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Affari Tuoi – x Le Note del Natale – x Le Note del Natale – x Principe Azzurro Cercasi – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x La Campionessa – x Forum (R) – x Tg5 – x Concerto di Natale – x Christmas Flower – x Io Sono Farah – non in onda La Forza di Una Donna – non in onda Dentro La Notizia – non in onda Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Gira La Ruota + La Ruota della Fortuna – x + x Il Primo Natale – x Il Primo Natale – x Tg5 + Miracoli a Natale – x + x Un Ciclone in Convento – x La Porta Magica – x Tg2 – x Un Angelo Tutto per Me – x Tg2 Storie – x Tg Sport – x I Fatti Vostri – x + x Tg2 – x Tg2 Eat Parade – x Tg2 Sì Viaggiare – x Il Gioioso Natale di Mrs. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 26 DICEMBRE 2025: IL PRIMO NATALE, LE NOTE DEL NATALE, HARRY POTTER, LA BELLA E LA BESTIA

Leggi anche: Ascolti tv venerdì 26 dicembre: Le note del Natale, Il primo Natale, Harry Potter

Leggi anche: Ascolti tv del 26 dicembre, Le note del Natale sfida Harry Potter

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ascolti tv giovedì 25 dicembre: chi ha vinto tra Stanotte a Torino di Alberto Angela e il concerto di Natale; Ascolti tv, Alberto Angela a Torino vince su Rai 1 la serata di Natale; Cosa vedere in tv a Natale e Santo Stefano: la programmazione di Rai e Mediaset; Ascolti tv: domina Alberto Angela a Torino, grande risultato per Harry Potter.

Ascolti tv 26 dicembre: chi ha vinto tra Le note del Natale e Il primo Natale, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Su Rai 1 in onda Le note del Natale, grande evento musicale del periodo natalizio ... fanpage.it