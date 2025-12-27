Arte e solidarietà La Quadreria in San Micheletto
Prosegue nella Sala dell’Affresco del Complesso di San Micheletto a Lucca la mostra " Quadreria in città. Le meraviglie pittoriche disperse e ritrovate da Daccapo". Si tratta di un progetto che rappresenta una tappa importante del percorso della cooperativa Nanina e del progetto Daccapo che si propongono di riattivare il senso dell’attenzione alle cose, strumenti e materiali pronti ad avere nuova utilità. L’attenzione alle persone, quelle persone che a volte si sentono scarto di una società che persegue freneticamente velocità, performance, produttività. Nell’opera di Daccapo a Coselli, volta al recupero di mobili, oggetti e molto altro, sono riemersi anche quadri e stampe che raccontano tante storie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: “La Quadreria” alla PoliArt Contemporary: arte e libri in dialogo il 14 dicembre 2025
Leggi anche: milano – solidarieta’ insieme nella malattia a passo di danza la cena charity “solidarietà tra gusto e arte” di amolavita odv offrirà l’esibizione di una coppia di ballerini del teatro alla scala
Arte e solidarietà. La “Quadreria“ in San Micheletto - Prosegue nella Sala dell’Affresco del Complesso di San Micheletto a Lucca la mostra " Quadreria in città. lanazione.it
Arte e solidarietà. Opere in mostra grazie a Daccapo - Le meraviglie pittoriche disperse e ritrovate da Daccapo", un progetto che rappresenta una tappa importante de ... msn.com
Si tratta di un’esposizione collettiva che unisce arte e solidarietà. L’inaugurazione della mostra, che coinvolge numerosi artisti del territorio, si terrà sabato 27 dicembre alle 18 - facebook.com facebook
41°PREMIO INTERNAZIONALE FONTANE DI ROMA. ARTE-CULTURA-SOLIDARIETÀ-ROMANITÀ. SALA ALESSANDRINA, ACCADEMIA DI STORIA DELL’ARTE SANITARIA, ROMA. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.