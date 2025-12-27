Arte e solidarietà La Quadreria in San Micheletto

Prosegue nella Sala dell’Affresco del Complesso di San Micheletto a Lucca la mostra " Quadreria in città. Le meraviglie pittoriche disperse e ritrovate da Daccapo". Si tratta di un progetto che rappresenta una tappa importante del percorso della cooperativa Nanina e del progetto Daccapo che si propongono di riattivare il senso dell’attenzione alle cose, strumenti e materiali pronti ad avere nuova utilità. L’attenzione alle persone, quelle persone che a volte si sentono scarto di una società che persegue freneticamente velocità, performance, produttività. Nell’opera di Daccapo a Coselli, volta al recupero di mobili, oggetti e molto altro, sono riemersi anche quadri e stampe che raccontano tante storie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

