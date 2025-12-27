Arsenal Gunners di nuovo in vetta | risposta al City e messaggio all’Inter
di Dario Bartolucci Arsenal, vinto il match con il Brighton e ripreso il comando della Premier: Arteta arriva al prossimo impegno con fiducia e continuità. L’Arsenal torna in vetta alla Premier League superando 2-1 il Brighton e rispondendo così al successo del Manchester City sul campo del Nottingham Forest. I Gunners salgono a quota 42 punti, portandosi a +2 sulla squadra di Guardiola. La formazione di Mikel Arteta indirizza subito la partita: al 14’ arriva il vantaggio firmato da Martin Ødegaard, bravo a sfruttare un avvio aggressivo dei londinesi. A inizio ripresa l’Arsenal trova anche il raddoppio, favorito dall’autogol di Georginio Rutter, che devia nella propria porta un cross pericoloso. 🔗 Leggi su Internews24.com
