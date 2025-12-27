Arriva il via libera per l' isola ecologica

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di San Prisco ha approvato la proposta con cui prende formalmente atto dell’intervento promosso dall’Ente d’Ambito Caserta (Eda) per la realizzazione di una nuova isola ecologica sul territorio comunale. L’infrastruttura, ritenuta strategica per la gestione del ciclo dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Arriva il via libera per l'isola ecologica

