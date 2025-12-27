Arresto di Hannoun il Gip | C’era concreto pericolo di fuga stava per scappare in Turchia

Hannoun Mohammad, presidente dell’Associazione palestinesi in Italia, tra gli arrestati oggi a Genova nell’ambito dell’indagine sui finanziamenti al terrorismo di Hamas, stava per andare in Turchia. E il concreto rischio del “pericolo di fuga” è uno dei motivi che hanno indotto il Giudice per le indagini preliminari a firmare l’ordinanza di custodia cautelare. “Concreto anche il rischio di reiterare il reato”. Secondo la gip Silvia Carpanini, il pericolo di fuga emerge dal fatto che Hannoun aveva “da tempo manifestato il progetto di trasferirsi in Turchia e di aprire lì un ufficio dove spostare l’attività dell’associazione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

