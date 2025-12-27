Arresti per finanziamenti ad Hamas i Pm | indagini non cancellano crimini di Israele a Gaza

Lo scrivono il procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Mlillo e il procuratore di Genova Nicola Piacente. Sette milioni di finanziamenti ad Hamas, 9 arresti: c'è anche il presidente dei Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun.

